Tennis

Tennis : Favori pour l’Open d’Australie ? La réponse de Novak Djokovic !

Publié le 13 janvier 2020 à 17h35 par T.M.

Alors que Novak Djokovic vient de remporter l’ATP Cup avec la Serbie, le numéro 2 mondial prépare dans les meilleures conditions l’Open d’Australie. Un tournoi sur lequel il s’est d’ailleurs prononcé.

Plus que quelques jours avant le premier tournoi du Grand Chelem de la saison. A partir du janvier, les meilleurs joueurs et joueuses du circuit se donnent rendez-vous à Melbourne pour disputer l’Open d’Australie. Dans le tableau masculin, la lutte s’annonce acharnée. Qui succèdera à Novak Djokovic ? Récent vainqueur de l’ATP Cup avec la Serbie, le numéro 2 mondial assure que tout le monde a ses chances.

« Je pense que c’est vraiment ouvert »