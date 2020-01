Tennis

Tennis : Le joueur qui a allumé Nadal et Federer fait son mea culpa !

Publié le 16 janvier 2020 à 12h35 par La rédaction

Après avoir critiqué le silence de Rafael Nadal ou de Roger Federer sur les conditions dans lesquelles se déroule l’Open d’Australie en raison d’un air irrespirable suite aux incendies qui ravagent le pays, le Canadien Brayden Schnur s’est excusé.

La qualité de l’air en raison des gigantesques incendies fait autant parler que le jeu produit sur les courts de l’Open d’Australie. Au point que certains joueurs se sont indignés sur la tenue du tournoi au détriment de la santé des joueurs. Le Canadien Brayden Schnur s’en était récemment pris à Roger Federer et Rafael Nadal, les traitant notamment d’égoïstes pensant seulement à leurs propres carrières et leurs propres héritages. Mais quelques heures après cette sortie retentissante, le 103e mondial au classement ATP a fait marche arrière.

« J’ai un énorme respect pour ces deux joueurs »