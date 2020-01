Tennis

Tennis : Rafael Nadal annonce la couleur pour l’Open d’Australie !

Publié le 15 janvier 2020 à 12h35 par B.C.

Numéro 1 mondial au classement ATP, Rafael Nadal se dit motivé à quelques jours de son entrée en lice à l’Open d’Australie.

Alors que les violents incendies dans le sud de l’Australie perturbent déjà l’organisation de l’Open de tennis à Melbourne, les principaux participants restent concentrés à l’approche du premier Grand Chelem de la saison. Finaliste l’an dernier, Rafael Nadal n’a remporté qu’à une reprise le tournoi australien, en 2009, mais l’Espagnol arrive avec le plein de confiance comme il l’a confié en marge d’un événement organisé à Melbourne.

« J’arrive avec une grande confiance »