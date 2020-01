Tennis

Tennis : Ce joueur qui glisse un énorme tacle à Rafael Nadal et Roger Federer !

Publié le 15 janvier 2020 à 20h35 par La rédaction

Malgré les incendies et les importantes fumées, l'Open d'Australie continue de se tenir à Melbourne. Brayden Schnur, actuel 103ème au classement ATP a envoyé un tacle à l'encontre de Rafael Nadal et Roger Federer.

La polémique n'en finit plus. Alors que plusieurs incendies ravagent le pays, causant d'épaisses fumées, l'Open d'Australie ne devrait pas être annulé et ce malgré des consignes de sécurité du gouvernement préconisant aux habitants de rester chez eux. De nombreux joueurs sont montés au créneau, demandant l'annulation du tournoi. Mais ni Roger Federer, ni Rafael Nadal ne semblent être de cet avis. Un silence que reproche vivement Brayden Schnur.

« Roger et Rafa sont un peu égoïstes, ils ne pensent qu'à eux et à leurs carrières »