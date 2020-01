Tennis

Tennis : Federer lance un message fort à Djokovic et Nadal !

Publié le 13 janvier 2020 à 19h35 par La rédaction

À la veille de l’Open d’Australie, Roger Federer pourrait ajouter un trophée de plus à son palmarès et ainsi renforcer son record en nombre de victoire en Grand Chelem, mais ceci n’est pas sa priorité.

À 38 ans, Roger Federer va une nouvelle fois s’élancer dans un tournoi de Grand Chelem lors de l’Open d’Australie, qui se tiendra du 14 janvier au 2 février à Melbourne. En cas de victoire finale, le Suisse pourrait ajouter une ligne de plus à son palmarès déjà bien fourni et ainsi consolider son record de victoire en Grand Chelem avec 21 titres au compteur. Mais cela ne semble pas être la priorité du joueur bâlois.

« Si les autres me dépassent, ça me va »