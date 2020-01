Omnisport

Rallye : Fernando Alonso annonce la couleur pour la suite du Dakar !

Publié le 12 janvier 2020 à 11h35 par J.-G.D.

Actuellement sixième dans la catégorie auto, Fernando Alonso s’attend à des prochains jours compliqués, tout en dévoilant ses objectifs pour le classement général du Dakar.

Pour une première participation sur le Dakar, Fernando Alonso est loin de faire pâle figure. Passé par la Formule 1 pendant 17 ans, l’Espagnol a officiellement quitté la discipline reine de l’automobile fin 2018. Après Les 24 Heures du Mans remportées en juin dernier, le double champion du monde de F1 a pris le départ du Dakar dimanche dernier. Une première plutôt réussie pour l’instant avec une sixième position au classement général. Interrogé par L’Équipe , Alonso avoue qu’un Top 10 à l’arrivée du rallye, programmée vendredi à Qiddiya, trotte dans sa tête.

« J’aimerais finir dans le Top 10 au général »