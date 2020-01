Tennis

Tennis : Nadal se prononce sur l'organisation de l’Open d’Australie !

Publié le 18 janvier 2020 à 23h35 par La rédaction

A quelques jours de son entrée en lice à Melbourne, Rafael Nadal est revenu sur les conditions compliquées sur place, alors que des incendies ravagent le pays.

La polémique autour de la tenue de l’Open d’Australie continue de faire parler. Alors que des incendies ravagent l’Australie et produisent d’épaisses fumées, le tournoi devrait bien avoir lieu à moins d’un retournement de situation. Comme son rival Roger Federer, Rafael Nadal avait été mis en cause par un joueur du circuit pour ne pas avoir pris position sur les conditions de jeu difficiles auxquelles doivent faire face les participants. En conférence de presse ce samedi, Rafael Nadal a répondu qu’il valait mieux écouter les spécialistes dans ce genre de situation.

« La seule chose à faire est d’écouter les personnes spécialistes »