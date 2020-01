Tennis

Tennis : Ce constat inquiétant sur Rafael Nadal avant l’Open d’Australie !

Publié le 16 janvier 2020 à 17h35 par A.D.

Mardi prochain, Rafael Nadal entrera en lice à l’Open d’Australie. Selon Mats Wilander, cette compétition ne devrait pas être une réussite pour le numéro un mondial.

Rafael Nadal a du mal à s’exprimer à l’Open d’Australie. C’est en tous les cas ce qu’a estimé Mats Wilander. Ce mardi, le numéro mondial entrera en lice à Melbourne face à Hugo Dellien. Une rencontre qui ne devrait pas lui causer trop de problèmes. Toutefois, les choses devraient se gâter par la suite pour Rafael Nadal. À en croire Mats Wilander, le Majorquin éprouve de plus en plus de difficultés à performer à l’Open d’Australie.

«L’Open d’Australie est devenu un problème pour Rafael Nadal»