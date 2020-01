Tennis

Tennis : L’étonnante confession de Nadal sur sa carrière !

Publié le 18 janvier 2020 à 21h35 par La rédaction

Actuellement à Melbourne où il va participer à l’Open d’Australie, Rafael Nadal a livré une étonnante confession sur sa carrière.

Rafael Nadal est toujours numéro 1 mondial malgré sa défaite en finale de l’ATP Cup contre Novak Djokovic. Il débutera l’Open d’Australie ce mardi contre Hugo Dellien. À 33 ans, la Majorquin domine toujours le tennis mondial mais se rapproche doucement de la retraite. En conférence de presse en Australie, Rafael Nadal a dévoilé qu’il ne s’attendait pas à durer aussi longtemps au haut niveau.

« C’est aussi une petite surprise d’en être encore là à mon âge »