Tennis

Tennis : Le pronostic de Wawrinka sur Federer, Djokovic et Nadal !

Publié le 17 janvier 2020 à 17h35 par A.D.

Lors de la saison 2019, Novak Djokovic et Rafael Nadal se sont partagé tous les titres du Grand Chelem. Selon Stan Wawrinka, seul Roger Federer peut les empêcher de tout rafler en 2020.

Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic devraient remporter tous les Grand Chelem en 2020. C’est en tous les cas ce qu’a estimé Stan Wawrinka. Lors de la dernière saison, Rafael Nadal a remporté l’US Open et Roland Garros, tandis que Novak Djokovic a été sacré à l’Open d’Australie et à Wimbledon. Lors d’un entretien accordé au Matin , le Suisse Stan Wawrinka a estimé que Roger Federer, le numéro un mondial et l’ogre serbe allaient tout rafler cette saison.

«Ils vont se partager les quatre tournois du Grand Chelem»