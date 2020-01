Tennis

Tennis - Open d'Australie : Tsitsipas revient sur sa victoire contre Federer

Publié le 17 janvier 2020 à 15h35 par A.D.

En 2019, Stefanos Tsitsipas avait réalisé l’exploit d’écarter Roger Federer à l’Open d’Australie. Avant son entrée en lice à Melbourne cette saison, le prodige grec est revenu sur sa victoire contre le maitre à jouer suisse.

Stefanos Tsitsipas n’a pas oublié son dernier face à face avec Roger Federer à Melbourne. Opposé au maitre à jouer suisse au quatrième tour du Grand Chelem australien la saison dernière, le prodige grec a créé la surprise. Victorieux en quatre sets (6-7, 7-6, 7-5, 7-6), Stefanos Tsitsipas a privé Roger Federer d’un troisième titre de rang à l’Open d’Australie (d’un septième sacre au total). Avant son entrée en lice à Melbourne cette saison, Stefanos Tsitsipas s’est livré sur son exploit face à Roger Federer.

«Gagner contre Roger a été une véritable explosion de joie»