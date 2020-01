Tennis

Tennis : Murray annonce un changement de programme pour son grand retour !

Publié le 17 janvier 2020 à 10h35 par A.D.

Andy Murray avait prévu de faire son grand retour à Montpellier en février. Comme il l’a lui-même annoncé, le Britannique a finalement décidé de faire l’impasse sur le tournoi français.

Andy Murray fera son grand retour plus tard que prévu. Blessé gravement, le Britannique a manqué de nombreux mois de compétition. Alors qu’il retrouvait peu à peu ses sensations, Andy Murray avait initialement décidé de faire son retour à Montpellier (du 2 au 9 février). Lors d’un entretien accordé à la BBC , l’ancien numéro un mondial a expliqué qu’il avait changé d’avis. Pour ne pas prendre le moindre risque, Andy Murray ne sera pas de la partie à l’Open Sud de France et manquera le tournoi de Rotterdam.

«Je ne jouerai pas à Montpellier et à Rotterdam»