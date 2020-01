Tennis

Tennis - Open d’Australie : Nadal savoure sa victoire au premier tour !

Publié le 21 janvier 2020 à 11h35 par B.C.

Facile vainqueur d’Hugo Dellien (6-2, 6-3, 6-0) au premier tour de l’Open d’Australie, Rafael Nadal a été satisfait de sa prestation.

Débuts parfaits pour Rafael Nadal. Pour son entrée en lice à l’Open d’Australie, l’Espagnol s’est facilement défait d’Hugo Dellien, 73e joueur mondial (6-2, 6-3, 6-0), en deux heures. Il faut dire que Rafael Nadal est venu surmotivé à Melbourne, avec l’ambition de décrocher un 20e Grand Chelem afin d’égaler Roger Federer. À l’issue de la rencontre, le numéro 1 mondial s’est dit satisfait de sa prestation.

« Le 3e set en particulier a été très bon, j'ai joué à un très bon niveau »