Tennis : Nadal annonce la couleur pour l’Open d’Australie

Publié le 20 janvier 2020 à 11h35 par A.D.

Rafael Nadal entrera en lice à l’Open d’Australie ce mardi. Le numéro un mondial a annoncé la couleur avant d’affronter le Bolivien Hugo Dellien.

Rafael Nadal débutera l’Open d’Australie ce mardi. Pour son entrée en lice à Melbourne, le numéro un mondial sera opposé à Hugo Dellien (72ème au classement ATP). Finaliste de la dernière édition, Rafael Nadal tentera de remporter son deuxième titre à l’Open d’Australie cette saison. Dans des propos rapportés par Tennis Leader , le Majorquin s’est livré avant de jouer son premier match de la saison à Melbourne.

«J’espère que je serai prêt pour mardi»