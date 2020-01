Tennis

Tennis - Open d'Australie : Federer en rajoute une couche contre les critiques !

Publié le 18 janvier 2020 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 18 janvier 2020 à 19h38

Vivement critiqué sur son manque d’implication dans la tenue ou non de l’Open d’Australie à cause des incendies il y a quelques jours par Brayden Schnur, Roger Federer a répondu à ces attaques.

L’air de Melbourne est en partie mauvais à cause des violents incendies qui ravagent l’Australie. Certains joueurs ont été contraints à l'abandon à cause de problèmes respiratoires sur le court, à l’image de la Slovène Dalila Jakupovic. Le joueur canadien Brayden Schnur avait critiqué le manque d’implication de cadors comme Roger Federer et Rafael Nadal, leur reprochant notamment leur silence concernant la tenue ou non de l'Open d'Australie. Alors que Roger Federer entre en lice ce lundi face à Steve Johnson, le Suisse a répondu à ces critiques.

« Je ne pense pas faire plus que ce que j’ai fait »