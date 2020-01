Tennis

Tennis : Cet aveu de Djokovic sur sa rivalité avec Federer et Nadal !

Publié le 19 janvier 2020 à 20h35 par A.D.

Ces dernières années, Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer dominent la planète tennis. L’ogre serbe s’est livré sur sa rivalité avec le maitre à jouer suisse et l’actuel numéro un mondial.

Roger Federer et Rafael Nadal ont permis à Novak Djokovic de se surpasser. C’est en tous les cas ce qu’a reconnu l’ogre serbe lui-même. Depuis de longues saisons, les trois as du tennis raflent tout sur leur passage, et en particulier les Grand Chelem. Dans des propos rapportés par L’Équipe , Novak Djokovic s’est prononcé sur sa rivalité avec Roger Federer et Rafael Nadal.

«La rivalité avec eux m'a rendu très fort, résistant...»