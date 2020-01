Tennis

Tennis : Alexander Zverev glisse un tacle à Nick Kyrgios !

Publié le 19 janvier 2020 à 13h35 par La rédaction

Avant ses débuts à l’Open d’Australie, Alexander Zverev a attaqué frontalement le bouillonnant Nick Kyrgios.

Ils font partie des meilleurs jeunes de la nouvelle génération appelée à remplacer le « Big 3 », pourtant Alexander Zverev ne semble pas partager ce constat à propos de Nick Kyrgios. Avant d’entrer en lice pour l’Open d’Australie, l’Allemand a envoyé un sacré tacle à destination de l’Australien. Pour Zverev, le talent de l'Australien est largement surestimé. Rappelons toutefois que lors des 7 rencontres entre les deux joueurs, Nick Kyrgios est sorti 4 fois vainqueur.

« Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes gars qui sont meilleurs que lui »