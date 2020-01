Tennis

Tennis : Roger Federer sort du silence pour l’organisation de l’Open d’Australie !

Publié le 18 janvier 2020 à 15h35 par A.M.

Interrogé sur la polémique qui règne autour des conditions d’organisation de l’Open d’Australie, Roger Federer déplore le manque de communication.

À quelques jours du début de l’Open d’Australie, le flou continue de régner quant à la tenue ou non du premier tournoi du Grand Chelem de la saison. Il faut dire que suite aux incendies qui ont ravagé le pays ces dernières semaines, l’air est pollué. Plusieurs joueurs et joueuses se sont d’ailleurs plaints de la qualité de l’air durant les qualifications du tournoi. Interrogé à ce sujet, Roger Federer n’a pas manqué de critiquer le manque de communication des organisateurs.

«Ça n'a pas l'air bon»