Tennis : Roger Federer analyse ses débuts à l’Open d’Australie

Publié le 20 janvier 2020 à 9h35 par T.M.

Roger Federer a réussi son entrée en lice à l’Open d’Australie. Un premier match à Melbourne validé par le Suisse.

Ça y est, le coup d’envoi de l’Open d’Australie a été donné. Et pour Roger Federer, cela a commencé par une victoire. Face à Steve Johnson, le Suisse n’a pas vraiment tremblé, s’imposant facilement en 3 sets (6-3, 6-2, 6-2). Alors qu’il n’avait plus joué de match officiel depuis plus de 2 mois, le numéro 3 mondial a donc soigné son retour à la compétition. Et Federer a eu plutôt de bonnes sensations…

« Le sentiment d'avoir de la marge »