Tennis - Open d'Australie : Benoit Paire fait le point sur son état !

Publié le 21 janvier 2020 à 9h35 par B.C.

Vainqueur de Cedrik-Marcel Stebe, Benoit Paire a bataillé pendant 3h30 malgré une gêne à l’adducteur ressentie en début de match. À l’issue du match, le Français s’est prononcé sur son état.

Benoit Paire a mis du temps pour se défaire de Cedrik-Marcel Stebe au premier tour de l’Open d’Australie. Pour son entrée en lice à Melbourne, le 21e joueur mondial s’est imposé en cinq sets (6-4, 3-6, 6-3, 6-7 (2/7), 6-0) après 3h30 de jeu. Mais le Français n’est pas sorti indemne de son duel face à l’Allemand, 154e au classement ATP, puisqu’il a ressenti une gêne à l’adducteur dès le début de l’opposition. À l’issue de sa qualification pour le deuxième tour où il affrontera Marin Cilic, Benoit Paire s’est prononcé sur cette petite blessure qu’il espère anodine.

« Je peux être optimiste car j'ai tenu cinq sets »