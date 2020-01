Tennis

Tennis - Open d’Australie : Federer se prononce sur son statut de favori

Publié le 20 janvier 2020 à 18h35 par A.D.

Vainqueur à six reprises de l’Open d’Australie, Roger Federer est un candidat sérieux pour le titre cette saison. Alors qu’il a soufflé sa 38ème bougie, le maitre à jouer suisse a estimé qu’il n’était pas pour autant le favori.

Roger Federer ne se considère pas comme le favori à l’Open d’Australie. Malgré ses 38 ans, le maitre à jouer suisse reste l’un des trois meilleurs joueurs du monde avec Novak Djokovic (32 ans) et Rafael Nadal (33 ans). Pour son entrée en lice à Melbourne, Roger Federer n’a fait qu’une bouchée de Steve Johnson (6-3, 6-2, 6-2). Alors qu’il a déjà remporté l’Open d’Australie six fois, Roger Federer est un candidat sérieux pour le titre cette saison. Malgré tout, le numéro 3 mondial refuse le statut de «favori numéro un» .

«Tu ne peux pas mettre un mec de 38 ans en favori n°1»