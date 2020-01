Tennis

Tennis : Roger Federer évoque une victoire à l’Open d’Australie...

Publié le 20 janvier 2020 à 13h35 par La rédaction

Alors que le chemin est encore long, Roger Federer s’est confié sur une victoire à l’Open d’Australie et les bienfaits de ce succès.

Roger Federer a commencé de la meilleure des manières l’Open d’Australie. En effet, le Suisse s’est imposé pour son entrée en lice face à Steve Johnson. Un succès facile en 3 sets (6-3, 6-2, 6-2). Federer continue donc son parcours à Melbourne, lui qui figure parmi les favoris de ce premier tournoi du Grand Chelem de la saison. Ayant déjà gagné 5 fois l’Open d’Australie, Federer connaît bien les sensations d’une victoire et il s’est penché dessus.

« L'Open d'Australie est un bon indice si vous jouez bien »