Tennis

Tennis : Djokovic rend un vibrant hommage à Wozniacki !

Publié le 24 janvier 2020 à 12h35 par A.D.

Alors qu’elle vient de s’incliner face à Ons Jabeur, Caroline Wozniacki est désormais en retraite. Novak Djokovic a tenu à lui rendre hommage.

Novak Djokovic n’a pas tari d’éloges à l’égard de Caroline Wozniacki. Défaite face à Ons Jabeur ce vendredi à l’Open d’Australie (7-5, 3-6, 7-5), la Danoise a pris sa retraite sportive. En conférence de presse, Novak Djokovic n’a pas manqué de lui rendre hommage.

«Le tennis a encore besoin d’elle»