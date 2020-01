Tennis

Tennis : Nadal évoque le record de Federer en Grand Chelem !

Publié le 22 janvier 2020 à 23h35 par La rédaction

Vainqueur d’Hugo Dellien pour ses débuts à l'Open d'Australie, Rafael Nadal est revenu sur le record en Grand Chelem de Roger Federer, dont il est à une unité.

Facile vainqueur d’Hugo Dellien (6-2, 6-3, 6-0) pour son entrée en compétition pour le compte de l’Open d’Australie ce mardi, Rafael Nadal semble toujours avoir faim de titres. Si Roger Federer possède la plupart des records en Grand Chelem avec notamment 20 victoires, Rafael Nadal le talonne de peu et compte lui 19 victoires. En conférence de presse Nadal a été amené à aborder ce record, qu’il pourrait égaliser en cas de victoire finale à Melbourne.

« Si j'atteins 20 c'est fantastique, si j'atteins 21 c'est encore mieux »