Tennis

Tennis : La punchline de Benoit Paire après son élimination à l’Open d’Australie !

Publié le 22 janvier 2020 à 17h35 par A.M.

Éliminé dès le deuxième tour de l’Open d’Australie, Benoit Paire souhaite rapidement tourner la page et aller « boire des cocktails ».

Après une première victoire poussive contre Cedrik-Marcel Stebe (6-4, 3-6, 6-3, 6-7, 6-0) en 3h19, Benoit Paire a été dominé par Marin Cilic au deuxième tour, également en cinq sets malgré une belle prestation (6-2, 6-7, 3-6, 6-1, 7-6). Et après un début d’année très chargé, le Français ne cache pas sa volonté de rapidement tourner la page en partant en vacances.

«Me poser au bord d'une piscine et boire des cocktails»