Tennis : Benoit Paire affiche sa frustration après son élimination à l’Open d’Australie !

Publié le 22 janvier 2020 à 9h35 par A.M.

Malgré une prestation convaincante, Benoit Paire a cédé en cinq sets face à Marin Cilic (6-2, 6-7, 3-6, 6-1, 7-6). Une défaite frustrante pour le Français.

Après avoir enchaîné de nombreux matches depuis le début d’année, Benoit Paire est arrivé touché physiquement à l’Open d’Australie. Et après un premier tour accroché contre Cedrik-Marcel Stebe (6-4, 3-6, 6-3, 6-7, 6-0) qu’il a remporté en 3h19, le Français a enchainé moins de 24h après contre Marin Cilic et a cédé après une nouvelle longue bataille en cinq sets (6-2, 6-7, 3-6, 6-1, 7-6). Benoit Paire a donc affiché sa frustration après son élimination au deuxième tour.

«J'ai besoin de couper un peu»