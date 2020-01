Tennis

Tennis : Djokovic s’enflamme pour sa 900ème victoire en pro !

Publié le 20 janvier 2020 à 22h35 par La rédaction

Vainqueur de Jan-Lennard Struff pour son entrée à la compétition, Novak Djokovic s’est exprimé librement sur son ressenti vis-à-vis de sa 900ème victoire.

Tenant du titre de l’Open d’Australie, Novak Djokovic a difficilement triomphé de Jan-Lennard Struff (7-6, 6-2, 2-6, 6-1) pour son entrée dans le tournoi. S’il n’a pas semblé être à son meilleur niveau lors de ce match, il s’agissait tout de même de sa 900ème victoire en carrière. À 32 ans, Novak Djokovic a fait le point sur sa carrière et donné sa façon de voir le tennis.

« J’aime le tennis comme personne »