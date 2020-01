Tennis : Federer, Nadal… Djokovic dévoile les secrets de sa longévité !

TennisTennis : Federer, Nadal… Djokovic dévoile les secrets de sa longévité !

Publié le 19 janvier 2020 à 22h35 par A.D.

Malgré ses 32 ans, Novak Djokovic reste l’un des touts meilleurs joueurs du monde. L’ogre serbe s’est livré sur sa longévité.

À l’instar de Roger Federer (38 ans) et de Rafael Nadal (33 ans), Novak Djokovic n’a pas perdu son tennis lorsqu’il est entré dans la trentaine. Alors qu’il fêtera ses 33 ans en mai, le numéro 2 mondial fait toujours partie du gratin de la discipline. Dans des propos rapportés par L’Equipe , Novak Djokovic a lâché ses vérités sur sa longévité.

«L’âge, ce n’est qu’un chiffre»