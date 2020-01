Tennis

Tennis : Jo-Wilfried Tsonga jette un énorme froid sur son avenir !

Publié le 21 janvier 2020 à 15h35 par A.M.

Contraint à l’abandon dès son entrée en lice à l’Open d’Australie à cause de douleurs dans le bas du dos, Jo-Wilfried Tsonga (34 ans) reconnaît qu’il s’interroge sur la suite de sa carrière.

L’année commence très mal pour Jo-Wilfried Tsonga. Opposé à Alexei Poyrin au premier tour de l’Open d’Australie, le Français a été contraint à l’abandon, gêné par de vives douleurs dans le bas du dos alors qu’il était mené deux sets à un (6-7, 6-2, 6-1, ab.). Les pépins s’enchainent donc pour Jo-Wilfried Tsonga qui du haut de ses 34 ans reconnaît se poser de sérieuses questions au sujet de la suite de sa carrière.

«Je crois qu'on peut tout envisager»