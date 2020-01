Tennis

Tennis : L’anecdote de Federer sur son prochain adversaire à l’Open d’Australie

Publié le 22 janvier 2020 à 21h35 par La rédaction

Facilement qualifié pour les 16èmes de finale de l'Open d'Australie, Roger Federer affrontera John Millman. L’occasion pour le Suisse de donner une anecdote sur sa dernière confrontation face à l’Australien.

Roger Federer n’a fait qu’une bouchée de Filip Krajinovic ce mercredi (6-1, 6-4, 6-1) pour le compte du 2ème tour de l'Open d'Australie. Le Suisse disputera donc son 16ème de finale contre John Millman. Un adversaire qui avait mis à mal Federer lors de leur confrontation en 8ème de finale de l’US Open 2018. Le numéro 3 mondial avait perdu cette rencontre, mais avait surtout vécu un match très éprouvant physiquement. En conférence, Federer a dévoilé une anecdote sur cette confrontation.

« J’ai cru que j’allais m’évanouir »