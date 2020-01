Tennis

Tennis - Open d’Australie : Djokovic savoure sa qualification !

Publié le 22 janvier 2020 à 11h35 par B.C.

Après avoir perdu un set au premier tour, Novak Djokovic s’est bien repris ce mercredi en prenant facilement le dessus sur Tatsuma Ito (6-1, 6-4, 6-2). Une satisfaction pour le Serbe, qui avait minutieusement préparé cet affrontement.

Après avoir perdu un set contre Jan-Lennard Struff, Novak Djokovic avait à cœur de se reprendre face à Tatsuma Ito pour le deuxième tour de l’Open d’Australie. Mission réussie pour le Serbe, qui a battu le 146e joueur mondial en trois set (6-1, 6-4, 6-2). En conférence de presse, Novak Djokovic n’a pas caché sa satisfaction d’avoir rapidement pris le dessus sur le Japonais.

« Je suis juste satisfait de ma performance »