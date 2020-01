Tennis

Tennis - Open d’Australie : Djokovic dévoile la clé de sa dernière victoire

Publié le 24 janvier 2020 à 17h35 par A.D.

Novak Djokovic n’a pas dû forcer son tennis pour venir à bout de Yoshihito Nishioka. A l’issue de la partie, l’ogre serbe a analysé sa victoire au troisième tour de l’Open d’Australie.

Novak Djokovic a pu compter sur son service face à Yoshihito Nishioka. Opposé au Japonais au troisième tour de l’Open d’Australie, le numéro 2 mondial s’est imposé en trois petits sets (6-3, 6-2, 6-2) ce vendredi. Dans des propos rapportés par We Love Tennis , Novak Djokovic est revenu sur sa victoire face à Yoshihito Nishioka.

«Mon service m’a apporté des points gratuits»