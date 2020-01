Tennis

Tennis : Quand Alexander Zverev évoque un sujet sensible...

Publié le 23 janvier 2020 à 14h35 par La rédaction mis à jour le 23 janvier 2020 à 14h41

Certains joueurs de tennis composant le circuit professionnel ont à peine plus de 20 ans. De quoi avoir une pression supplémentaire par rapport à leurs homologues plus âgés ? Alexander Zverev a son point de vue.

Cela fait seulement deux ans qu’il est sur le circuit professionnel, mais son nom est déjà rattaché à de grands succès. Alexander Zverev est tout juste âgé de 22 ans, mais il a gagné son premier Masters 1000 à 20 ans. Un an plus tard, le jeune joueur allemand remportait le Masters de Londres. Bien qu’il ait aujourd’hui du mal à répondre aux attentes placées en lui, Alexander Zverev a livré son point de vue en conférence de presse sur la pression mise sur les jeunes joueurs

« Maintenant vous ouvrez Instagram et il y a 5 millions de personnes qui ont une opinion sur vous »