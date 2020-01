Tennis

Tennis - Open d’Australie : Monfils explique ses difficultés au 2ème tour

Publié le 23 janvier 2020 à 12h35 par A.D.

Au terme d’un match compliqué, Gaël Monfils s’est imposé face à Ivo Karlovic ce jeudi. Le Français est revenu sur ses difficultés au deuxième tour de l’Open d’Australie.

Ivo Karlovic a donné du fil à retordre à Gaël Monfils. Qualifié pour le deuxième tour de l’Open d’Australie, le Français s’est frotté au Croate ce jeudi. Auteur d’un mauvais début de match, Gaël Monfils a dû disputer quatre sets (4-6, 7-6, 6-4, 7-5) pour venir à bout d’Ivo Karlovic, A l’issue de la partie, le natif de Paris a analysé sa victoire à Melbourne.

«Je me suis stressé tout seul»