Tennis

Tennis - Open d’Australie : Gaël Monfils affiche sa satisfaction après son succès au troisième tour !

Publié le 25 janvier 2020 à 11h35 par A.M. mis à jour le 25 janvier 2020 à 11h37

Dernier français en lice à l’Open d’Australie, Gaël Monfils s’est hissé en huitième de finale après un probant succès face à Ernests Gulbis (7-6, 6-4, 6-3).

Gaël Monfils est l’éclaircie tricolore à Melbourne. Dernier représentant tricolore à l’Open d’Australie après l’hécatombe des deux premiers tours, le Parisien a dominé Ernests Gulbis (7-6, 6-4, 6-3) en 2h27 afin de se qualifier pour les huitièmes de finale du premier tournoi du Grand Chelem de la saison où il affrontera Dominic Thiem. Après la rencontre, Gaël Monfils s’est d’ailleurs montré satisfait de sa prestation.

«J'ai su mettre plus d'intensité physique en fin de set pour gagner»