Tennis

Tennis : L’aveu de Roger Federer sur sa victoire à l’Open d’Australie !

Publié le 24 janvier 2020 à 20h35 par J.-G.D.

Difficile vainqueur de John Millman lors du troisième tour de l'Open d'Australie ce vendredi, Roger Federer admet que son adversaire lui a posé des problèmes.

Roger Federer a dû puiser dans ses ressources pour se qualifier pour les huitièmes de finale de l’Open d’Australie. Le Suisse s’est cassé les dents sur John Millman pendant quatre heures de jeu avant finalement de s’imposer au tie-break du cinquième set (4-6, 7-6, 6-4, 4-6, 7-6). Une véritable bataille pour le N°3 mondial, qui retrouvera Martin Fucsovics sur les courts de Melbourne. Via L'Équipe et Le Parisien , Federer évoque cette lutte face à l'Australien.

« Je commençais déjà à penser à la façon dont j'allais parler de ma défaite en conférence de presse »