Tennis

Tennis : Federer analyse ses débuts à l’Open d’Australie !

Publié le 23 janvier 2020 à 18h35 par A.D.

Qualifié pour le troisième tour de l’Open d’Australie, Roger Federer affrontera John Millman ce vendredi. Le maitre à jouer suisse est revenu sur ses victoires contre Filip Krajinovic et Steve Johnson lors des deux premiers tours de l’Open d’Australie.

Roger Federer a fait un premier bilan de son tournoi. Pour son entrée en lice à l’Open d’Australie, le maitre à jouer suisse s’est imposé face à Steve Johnson. Pour son deuxième rendez-vous au Grand Chelem australien, Roger Federer est venu à bout de Filip Krajinovic ce mercredi. Avant de défier John Millman ce vendredi matin, Roger Federer a comparé ses deux premiers matchs à Melbourne.

«C’était une tactique vraiment différente»