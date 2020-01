Tennis

Tennis - Open d'Australie : Federer jette un froid sur le choc contre Djokovic !

Publié le 29 janvier 2020 à 13h35 par B.C. mis à jour le 29 janvier 2020 à 13h40

Alors qu’il est censé retrouver Novak Djokovic ce jeudi en demi-finale de l’Open d’Australie, Roger Federer n’est pas assuré de pouvoir tenir sa place sur le court.

Roger Federer est inquiet pour la suite de l’Open d’Australie. Alors qu’il est venu à bout de Tennys Sandgren (6-3, 2-6, 2-6, 7-6 [8], 6-3) mardi, le Suisse était physiquement diminué durant la rencontre, demandant même un temps mort médical dans le troisième set. Federer est donc censé retrouver Novak Djokovic ce jeudi, mais le numéro 3 mondial a clairement indiqué qu’il ne s’imaginait pas disputer cette demi-finale s’il avait le moindre doute, lui qui n’a jamais abandonné durant une partie.

« Comme d’habitude, il faudra prendre les bonnes décisions »