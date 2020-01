Tennis

Tennis - Open d'Australie : Roger Federer encense son futur adversaire !

Publié le 26 janvier 2020 à 20h35 par La rédaction

Logiquement qualifié pour les quarts de finale de l’Open d’Australie, Roger Federer s’attend à un match relevé face à l’américain Tennys Sandgren.

Débarrassé de l’Italien Fabio Fognini au quatrième tour, (7-6, 7-5, 6-7, 6-4), Tennys Sandgren va croiser pour la première fois sur le court Roger Federer en quart de finale de l’Open d’Australie. Occupant la 100e place du classement ATP, Tennys Sandgren fait figure d’outsider face au Suisse classé troisième mondial. Malgré cela, le natif de Bâle reste humble concernant son prochain adversaire et ne s’attend pas à une promenade de santé face au joueur américain.

« Je trouve son état d’esprit impressionnant »