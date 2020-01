Tennis

Tennis : L’aveu du futur adversaire de Federer à l’Open d’Australie !

Publié le 26 janvier 2020 à 18h35 par J.-G.D.

Opposé à Roger Federer lors des quarts de finale de l’Open d’Australie, Tennys Sandgren admet qu’il en profitera un maximum.

Comme en 2018, Tennys Sandgren vient d’atteindre le stade des quarts de finale de l’Open d’Australie. L’Américain s’est débarrassé de Fabio Fognini ce dimanche (7-6, 7-5, 6-7, 6-4) pour finalement retrouver… Roger Federer. La tâche s’annonce compliquée pour le 100e mondial, peu habitué à rencontrer la crème du tennis mondial. Et via des propos rapportés par Tennis Actu , le joueur de 28 ans explique que cette rencontre face au Suisse sera forcément spéciale.

« Cela sera très spécial de le jouer »