Tennis : Cette grosse annonce de Djokovic sur la chasse aux records !

Publié le 26 janvier 2020 à 11h35 par La rédaction

Alors qu’il est à la lutte avec Rafael Nadal pour la première place au classement ATP, Novak Djokovic a dévoilé que sa chasse aux records ne l’intéressait plus tant que cela.

Facile vainqueur de Diego Schwartzman en 8ème de finale (6-3, 6-4, 6-4), Novak Djokovic affrontera Milos Raonic en quart de finale. À 32 ans, le Serbe domine le tennis mondial en compagnie de Rafael Nadal et Roger Federer. Mais Djokovic a dévoilé que la chasse aux records et aux titres n’était plus sa préoccupation aujourd’hui.

« Le tennis est plus un programme qu’une obsession de réussite individuelle »