Tennis

Tennis - Open d'Australie : L'aveu de Roger Federer sur ses nombreuses fautes !

Publié le 24 janvier 2020 à 22h35 par La rédaction

Épinglé en conférence de presse pour ses nombreuses fautes directes face à John Millman, Roger Federer a expliqué les dessous de cette statistique qu'il est directement lié à son style de jeu.

Difficile vainqueur de John Millman en cinq sets (6-4, 6-7, 4-6, 6-4, 6-7), Roger Federer affrontera Marton Fucsovics au prochain tour ce dimanche. Alors qu'il a souffert lors de sa confrontation contre l'Australien, Roger Federer a réalisé pas moins de 48 fautes directes. Un nombre d'erreurs que Roger Federer justifie par son style de jeu comme il l'a expliqué après la rencontre en conférence de presse.

« J’essaierai toujours de produire du jeu, et donc je ferai forcément des fautes »