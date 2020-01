Tennis

Tennis : Le bel hommage de Rafael Nadal pour Nick Kyrgios !

Publié le 26 janvier 2020 à 9h35 par La rédaction

Alors que les deux hommes ne cachent pas qu’ils s’apprécient peu, Rafael Nadal a fait une belle déclaration à Nick Kyrgios avant de l’affronter ce dimanche.

Facile vainqueur de Pablo Carreño Busta (6-1, 6-2, 6-4) en 16ème de finale, Rafael Nadal affronte Nick Kyrgios ce lundi dans un match qui promet d’être électrique. Si les deux hommes ne cachent pas qu'ils ne s'apprécient pas, ils se montrent respectueux l’un envers l’autre, du moins devant les caméras. En conférence de presse avant la rencontre, Rafael Nadal a tout de même rendu un bel hommage au Nick Kyrgios des bons jours.

« Quand il joue son meilleur tennis et qu’il se passionne pour ce jeu, c’est un joueur positif pour le circuit »