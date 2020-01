Tennis

Tennis : Rafael Nadal reconnaît ses erreurs après sa défaite contre Dominic Thiem !

Publié le 29 janvier 2020 à 15h35 par A.M.

Après une lutte intense de près de quatre heures, Dominic Thiem a finalement dominé Rafael Nadal en quatre sets (7-6, 7-6, 4-6, 7-6). L’Espagnol reconnaît qu’il aurait dû mieux faire.

Le choc des quarts de finale de l’Open d’Australie a tenu toutes ses promesses. Dominic Thiem est effectivement venu à bout de Rafael Nadal (7-6, 7-6, 4-6, 7-6) après avoir concédé le premier break dans les deux premiers sets. Finalement, après quatre tie-breaks parfaitement maîtrisés, l’Autrichien a dominé le numéro 1 mondial pour s’offrir une demi-finale face à Alexander Zverev. Interrogé après la rencontre, Rafael Nadal avoue qu’il aurait pu mieux faire, notamment dans le premier set.

«Il me manquait de la détermination»