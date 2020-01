Tennis

Tennis - Open d'Australie : Djokovic s’enflamme totalement pour Thiem !

Publié le 31 janvier 2020 à 12h35 par A.D.

Tombeur de Roger Federer, Novak Djokovic pourrait affronter Dominic Thiem en finale de l’Open d’Australie. L’ancien numéro un mondial n’a pas tari d’éloges à l’égard de l’Autrichien.

Novak Djokovic est un grand fan de Dominic Thiem. Opposé à Roger Federer ce jeudi à Melbourne, l’ogre serbe s’est imposé en trois sets (7-6, 6-4, 6-3). Une victoire qui lui offre une place pour la finale de l’Open d’Australie. Une finale qu’il disputera contre Alexander Zverev ou Dominic Thiem, qui s’affrontent en ce moment. Dans des propos rapportés par L’Équipe , Novak Djokovic a profité de l’occasion pour faire l’éloge de l’Autrichien.

«Il a tout ce qu’il faut pour gagner un Grand Chelem»