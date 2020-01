Tennis

Tennis - Open d’Australie : Djokovic dévoile les clés de sa victoire contre Federer !

Publié le 30 janvier 2020 à 15h35 par A.D.

Ce jeudi, Novak Djokovic et Roger Federer se disputaient une place pour la finale de l’Open d’Australie. L’ogre serbe a dévoilé la stratégie qui lui a permis de venir à bout du maitre à jouer suisse.

Le plan de Novak Djokovic a fonctionné. Ce jeudi, l’ogre serbe a dû se frotter à Roger Federer en demi-finale de l’Open d’Australie. Malgré un début de match compliqué, Novak Djokovic est parvenu à s’imposer en trois sets (7-6, 6-4, 6-3). Dans des propos rapportés par We Love Tennis , Novak Djokovic a analysé sa victoire face à Roger Federer.

«Face à Roger, il ne faut jamais se laisser faire»