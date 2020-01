Tennis

Tennis - Open d'Australie : Pouille revient sur sa défaite contre Djokovic !

Publié le 30 janvier 2020 à 11h35 par A.D.

La saison dernière, Lucas Pouille a été balayé par Novak Djokovic à Melbourne. Le Français est revenu sur cette lourde défaite face à l’ancien numéro un mondial.

Novak Djokovic était tout simplement trop fort pour Lucas Pouille. En demi-finale de l’Open d’Australie 2019, le Français a eu la lourde tâche de se frotter à l’ogre serbe. Lors de cette rencontre, Novak Djokovic n’a laissé aucune chance à Lucas Pouille (6-0, 6-2, 6-2). Interrogé par Eurosport , ce dernier est revenu sur sa défaite face à l’ancien numéro un mondial à Melbourne.

«Contre 99% des joueurs, le point était gagné, mais…»