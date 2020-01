Tennis

Tennis - Open d'Australie : Novak Djokovic se méfie de Roger Federer !

Publié le 28 janvier 2020 à 21h35 par T.M.

Alors que Novak Djokovic affrontera Roger Federer pour une place en finale de l’Open d’Australie, le Serbe reste sur ses gardes.

Roger Federer est revenu de loin pour arracher son ticket pour le dernier carré de l’Open d’Australie. Face à Tennys Sandgren, le Suisse a sauvé 7 balles de match avant de finalement s’imposer. Désormais, c’est un adversaire bien plus important qui se dresse face à Federer. En demi-finale, le numéro 3 mondial va affronter Novak Djokovic, qu’il n’a d’ailleurs plus battu en Grand Chelem depuis 2012. Une statistique à laquelle le Serbe ne veut d’ailleurs pas se fier.

« Roger reste Roger »