Tennis

Tennis : L'aveu de Roger Federer sur sa victoire à l’Open d’Australie !

Publié le 28 janvier 2020 à 10h35 par J.-G.D. mis à jour le 28 janvier 2020 à 10h36

Difficile vainqueur de Tennys Sandgren lors des quarts de finale de l’Open d’Australie, Roger Federer admet que la chance était de son côté.

Que ce fut difficile pour Roger Federer ! Opposé à Tennys Sandgren en quarts de finale de l’Open d’Australie ce mardi, le Suisse a sauvé sept balles de match lors du tie-break de la quatrième manche, pour finalement s’imposer en cinq sets (6-3, 2-6, 2-6, 7-6, 6-3). Le Suisse aura dû puiser dans ses ressources pour se débarrasser de l'Américain, et dans des propos rapportés par Le Figaro , le N°3 mondial admet avoir été chanceux.

« J’ai été incroyablement chanceux »