Tennis

Tennis : Le constat de Gaël Monfils sur son élimination à l’Open d’Australie !

Publié le 27 janvier 2020 à 11h35 par J.-G.D.

Battu par Dominic Thiem sur les courts de l'Open d'Australie, Gaël Monfils admet que les sensations n'étaient pas au rendez-vous lors de ce huitième de finale.

Opposé à Dominic Thiem lors des huitièmes de finale de l'Open d'Australie, Gaël Monfils n'a rien pu faire face à l'Autrichien. Le Tricolore a subi la loi du 5e mondial dans la nuit de dimanche à lundi avec une défaite en trois manches (6-2, 6-4, 6-4). Le natif de Paris quitte donc Melbourne au stade des quarts du premier Grand Chelem de la saison. Dans des déclarations rapportées par L'Équipe , Monfils reconnaît volontiers la victoire de son adversaire du jour.

« Thiem a été plus fort que moi »